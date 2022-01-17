Менше обмежень та регулярна вакцинація. Глава Pfizer розповів про майбутні хвилі COVID

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що коронавірус і надалі циркулюватиме по планеті. Однак у майбутньому буде менше обмежень, а вакцинація стане регулярною.

"Нинішня хвиля стане останньою з такою великою кількістю обмежень", - сказав голова Pfizer.

Він також наголосив, що вважає важливим, щоб люди отримали по три дози вакцини Pfizer. Він переконаний, що тоді буде надійний захист від коронарсу.

"Потім ми перейдемо до формату, який передбачає по одній дозі на рік, за винятком людей зі зниженим імунітетом, яким, можливо, потрібно щеплюватися раз на квартал. Також потрібно вакцинувати дітей, щоб захистити їх. У випадку з дітьми ефективність вакцини дуже хороша" , - додав він.