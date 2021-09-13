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Меньше чем в половине районов Киева привили 80% работников школ

Автор: Валерия Полищук

В Киеве только в четырех районах привили от коронавируса 80% работников школ. Еще в четырех районах почти достигли этой цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"На сегодня уже 4 из 10 районов города пересекли отметку в 80% вакцинированных работников школ, еще 4 - почти достигли этой цифры, а еще два района наращивают темпы вакцинации и выйдут на необходимый показатель на следующей неделе", - заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

При этом он добавил, что за почти две недели обучения в Киеве удерживают одни из самых темпов распространения болезни COVID-19 в учреждениях образования.

"Реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учеников - 0,004%. Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет", - сообщил замглавы КГГА.

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КиевВакцинация