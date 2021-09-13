Менше ніж у половині районів Києва прищепили 80% працівників шкіл

У Києві тільки в чотирьох районах прищепили від коронавірусу 80% працівників шкіл. Ще в чотирьох районах майже досягли цієї мети.

"На сьогодні вже 4 з 10 районів міста перетнули позначку в 80% вакцинованих працівників шкіл, ще 4 - майже досягли цієї цифри, а ще два райони нарощують темпи вакцинації і вийдуть на необхідний показник наступного тижня", - заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

При цьому він додав, що за майже два тижні навчання в Києві утримують одні з найбільш темпів поширення хвороби COVID-19 в установах освіти.

"Реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах зараз становить менш як 0,1%, а серед учнів - 0,004%. Тенденції до прискорення поширення захворюваності поки немає", - повідомив заступник голови КМДА.