Меньше весенней волны. В Украине смертность от COVID пошла на спад

Фото: в Украине смертность от COVID пошла на спад (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине смертность от коронавируса сейчас уже меньше пиковых показателей весенней волны. В среднем ежедневно от COVID-19 умирает 385 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.

"Смертность демонстрирует неплохой тренд на спад: минус 13% за последнюю неделю. По состоянию на сейчас, мы вышли на показатель смертности, который меньше пиковых значений предыдущей весенней волны... Сейчас показатель умерших за сутки составляет в среднем 385 человек", - отметил Ганиченко.