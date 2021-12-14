Меньше весенней волны. В Украине смертность от COVID пошла на спад
Фото: в Украине смертность от COVID пошла на спад (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине смертность от коронавируса сейчас уже меньше пиковых показателей весенней волны. В среднем ежедневно от COVID-19 умирает 385 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.
"Смертность демонстрирует неплохой тренд на спад: минус 13% за последнюю неделю. По состоянию на сейчас, мы вышли на показатель смертности, который меньше пиковых значений предыдущей весенней волны... Сейчас показатель умерших за сутки составляет в среднем 385 человек", - отметил Ганиченко.
Напомним, эксперт также рассказал, что по состоянию на середину декабря Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID-19. Сейчас она занимает 12 место.