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Менша за весняну хвилю. В Україні смертність від COVID пішла на спад

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 10:31
Менша за весняну хвилю. В Україні смертність від COVID пішла на спад Фото: в Україні смертність від COVID пішла на спад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні смертність від коронавірусу наразі вже є меншою за пікові показники весняної хвилі. В середньому щоденно від COVID-19 помирає 385 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.

"Смертність демонструє непоганий тренд на спад: мінус 13% за останній тиждень. Станом на зараз, ми вийшли на показник смертності, який є меншим за пікові значення попередньої весняної хвилі... Зараз показник померлих за добу складає в середньому 385 осіб", - зазначив Ганіченко.

Нагадаємо, експерт також розповів, що станом на середину грудня Україна вийшла з топ-10 країн щодо захворюваності на COVID-19. Зараз вона займає 12 місце.

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