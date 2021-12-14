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Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 10:19
Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID Фото: в Украине падает заболеваемость COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на середину декабря Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID-19. Сейчас она занимает 12 место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, в Украине улучшается ситуация с коронавирусом.

"Украина достигает уровня заболеваемости Северной Америки. И на следующей неделе может быть меньше Северной Америки. Украина вышла из топ-10 стран по уровню заболеваемости. Сейчас на 12-м месте", - отметил Ганиченко.

Он добавил, что выписки преобладают над госпитализациями на 28%, и в рамках двух недель ожидается выход на отметку уровня плато 2021 года.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано более 7 тысяч новых случаев коронавируса и почти 400 смертей.

А в СНБО полагают, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине уже на этой неделе.

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