Мэр Чернигова заболел коронавирусом

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заболел коронавирусом. О своем состоянии здоровья он не сообщил.

Об этом Атрошенко написал в своем Facebook сегодня утром, 1 октября.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем Вам здоровья. Берегите себя и своих близких", - написал Атрошенко.

Шановні чернігівці, повинен повідомити вас, що захворів на коронавірус. Бажаю всім Вам здоров‘я. Бережіть себе і своїх близьких! Опубліковано Владиславом Атрошенком Середа, 30 вересня 2020 р.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 4069 человек. Больше всего новых случаев выявили в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях и Киеве. С начала пандемии в стране заразились уже более 213 тысяч человек, активными больными остаются 114 392 пациента.

Также РБК-Украина писало, что вчера Верховная рада ушла на карантин из-за вспышки коронавируса среди нардепов. Только за вторник COVID-19 подтвердили сразу у трех нардепов - Жана Беленюка, Киры Рудык и Петра Порошенко.

По словам главного санврача страны Виктора Ляшко, причиной роста заболеваемости коронавируса является пренебрежение карантинными требованиями.