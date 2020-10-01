Мер Чернігова захворів коронавірусом

Мер Чернігова Владислав Атрошенко захворів коронавірусом. Про свій стан здоров'я він не повідомив.

Про це Атрошенко написав у своєму Facebook сьогодні вранці, 1 жовтня.

"Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів коронавірусом. Бажаю усім Вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких", - написав Атрошенко.

Шановні чернігівці, повинен повідомити вас, що захворів на коронавірус. Бажаю всім Вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких! Опубліковано Владиславом Атрошенком Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - захворіли 4069 людина. Найбільше нових випадків виявили у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях та Києві. З початку пандемії в країні заразилися вже понад 213 тисяч осіб, хворими активними залишаються 114 392 пацієнти.

Також РБК-Україна писало, що вчора Верховна рада пішла на карантин через спалахи коронавірусу серед нардепів. Лише за вівторок COVID-19 підтвердили одразу у трьох нардепів - Жана Беленюка, Кіри Рудик та Петра Порошенка.

За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, причиною зростання захворюваності коронавірусу є нехтування карантинними вимогами.