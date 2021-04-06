UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мэр Полтавы вышел к протестующим. Пообещал посодействовать в ослаблении карантина

Автор: Анастасия Рокитна

К протестующим в Полтаве вышел городской глава Александр Мамай. Он пообещал поговорить с главой Полтавской ОГА Олегом Синегубовым для ослабления карантина в городе.

Об этом сообщает издание "Змист".

Мамай заявил, что городская власть рассмотрит возможность выплат предпринимателям.

"Освобождаются только те кровати, где люди умирают (о ситуации в больницах, - ред.). Сегодня встречусь с губернатором и попрошу, чтобы вам разрешили работать. Это все, чем я могу помочь", - сообщил Мамай.

На уровне общины городская власть может только усилить карантин, но не имеет полномочий ослабить ограничения, которые установила региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям, пишет издание.

Отметим, в Полтаве уже третий день продолжаются протесты из-за карантинных ограничений. Сегодня люди перекрыли трассу Киев-Харьков.

Ранее в Николаеве образовался транспортный коллапс из-за новых карантинных ограничений. В городе общественный транспорт ходит только в час пик.

Отметим, рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин. Нацгвардия его заблокировала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Полтавапротест
Читайте также
Карантинный протест в Полтаве: митингующие перекрыли трассу Киев-Харьков
В Ивано-Франковске карантинный протест. Мэр города поддерживает митингующих
Прогноз погоды