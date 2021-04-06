Мер Полтави вийшов до протестувальників. Пообіцяв посприяти в послабленні карантину

Мамай заявив, що міська влада розгляне можливість виплат підприємцям. "Ліжка звільняються тільки ті, де люди помирають (про ситуацію у лікарнях, - ред.). Сьогодні зустрінуся з губернатором і попрошу, щоб вам дозволили працювати. Це все, чим я можу допомогти", - повідомив Мамай.

На рівні громади міська влада може тільки посилити карантин, але не має повноважень послабити обмеження, які встановила регіональна комісія з надзвичайних ситуацій, пише видання.

Зазначимо, у Полтаві вже третій день тривають протести через карантинні обмеження. Сьогодні люди перекрили трасу Київ-Харків.