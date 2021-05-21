Меркель допускает, что осенью придется повторно вакцинировать пожилых людей

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что осенью может начаться вакцинация пожилых людей от коронавируса третьей дозой препарата. Однако такую инициативу сначала обсудят на саммите по вакцинации.

"Если и нужно начинать бустерную вакцинацию, то, конечно же, опять с пожилым населением. Но я не вижу, чтобы эта задача была выполнена до осени", - заявила Меркель.

Канцлер заявила, что бустерная вакцинация связана с тем, что производители вакцин ожидают, что прививки придется обновлять через шесть месяцев или год, чтобы обеспечить дополнительную защиту от коронавируса.

На данный момент, по ее словам, основное внимание уделяется вакцинации как можно большего числа людей, которые еще не были привиты.

"Это будет задачей на лето", - подчеркнула она.

Ожидается, что на следующей неделе на саммите по вакцинации будет обсуждаться тема возможной бустерной вакцинации от коронавируса.