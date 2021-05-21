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Меркель допускает, что осенью придется повторно вакцинировать пожилых людей

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Берлин, Пятница 21 мая 2021 20:29
Меркель допускает, что осенью придется повторно вакцинировать пожилых людей Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что осенью может начаться вакцинация пожилых людей от коронавируса третьей дозой препарата. Однако такую инициативу сначала обсудят на саммите по вакцинации.

Об этом сообщает издание Finanzen.

"Если и нужно начинать бустерную вакцинацию, то, конечно же, опять с пожилым населением. Но я не вижу, чтобы эта задача была выполнена до осени", - заявила Меркель.

Канцлер заявила, что бустерная вакцинация связана с тем, что производители вакцин ожидают, что прививки придется обновлять через шесть месяцев или год, чтобы обеспечить дополнительную защиту от коронавируса.

На данный момент, по ее словам, основное внимание уделяется вакцинации как можно большего числа людей, которые еще не были привиты.

"Это будет задачей на лето", - подчеркнула она.

Ожидается, что на следующей неделе на саммите по вакцинации будет обсуждаться тема возможной бустерной вакцинации от коронавируса.

Напомним, с 7 июня в Германии вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие. Однако приоритет при вакцинации все равно останется необходимой мерой.

Кроме того, ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что третья волна эпидемии коронавируса в его стране "сломлена".

Добавим, что с 13 мая в Германии смягчили правила въезда в страну. Теперь полностью привитым от коронавируса признанными в Евросоюзе вакцинами, а также тем, то уже переболел COVID, не должны уходить на карантин и сдавать тест.

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