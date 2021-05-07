"Третья волна сломлена": в Германии заявили об улучшении ситуации с COVID

"Третья волна кажется сломленной", - сказал Шпан на регулярном еженедельном брифинге по эпидемии в Германии.

Руководитель Института инфекционных заболеваний Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что заболеваемость COVID-19 падает во всех возрастных группах, и он надеется, что вскоре эпидемии в Германии будет взята под контроль.

Доля населения Германии, которое получило первую дозу вакцины, достигла 31,5%. 900 тысяч человек получили прививки в четверг, поставив страну "на скорую полосу" по сравнению с другими странами, отметил Шпан.

Пытаясь ускорить процесс вакцинации в Германии, Шпан разрешил в четверг прививаться вакциной AstraZeneca всем взрослым. Таким образом он отменил предыдущие ограничения, наложенные после сообщений об образовании тромбов после использования препарата.

"Мы уверены, что это предложение привлекательно для тех, кто в противном случае не получил бы прививки так быстро", - сказал Шпан, добавив, что 1 миллион доз вакцины AstraZeneca будет доставлен к врачам на следующей неделе.