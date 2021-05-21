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Меркель допускає, що восени доведеться повторно вакцинувати літніх людей

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Берлін, П'ятниця 21 травня 2021 20:29
Меркель допускає, що восени доведеться повторно вакцинувати літніх людей Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель допускає, що восени може початися вакцинація літніх людей від коронавірусу третьою дозою препарату. Однак таку ініціативу спочатку обговорять на саміті з вакцинації.

Про це повідомляє видання Finanzen.

"Якщо і потрібно починати бустерну вакцинацію, то, звичайно ж, знову з літнім населенням. Але я не бачу, щоб це завдання було виконане до осені", - заявила Меркель.

Канцлер заявила, що бустерна вакцинація пов'язана з тим, що виробники вакцин очікують, що щеплення доведеться оновлювати через шість місяців або рік, щоб забезпечити додатковий захист від коронавірусу.

На даний момент, за її словами, основна увага приділяється вакцинації якомога більшої кількості людей, які ще не були щеплені.

"Це буде завданням на літо", - підкреслила вона.

Очікується, що наступного тижня на саміті з вакцинації буде обговорюватися тема можливої бустерної вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, з 7 червня у Німеччині вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі бажаючі. Однак пріоритет при вакцинації все одно залишиться необхідним заходом.

Крім того, раніше міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що третя хвиля епідемії коронавірусу в його країні "зломлений".

Додамо, що з 13 травня у Німеччині пом'якшили правила в'їзду в країну. Тепер повністю щепленим від коронавірусу визнаними в Євросоюзі вакцинами, а також тим, то вже перехворів COVID, не повинні йти на карантин і здавати тест.

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