Меркель назвала условие для закупки Германией российской вакцины "Спутник V"

Власти Германии готовы закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", если препарат получит разрешение на его применение европейским регулятором в ближайшее время. В случае задержки с регистрацией на несколько месяцев Берлин откажется от его приобретения.
Об этом на пресс-конференции заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Spiegel.
"Если этот допуск (российской вакцины - ред.) будет получен скоро, то имеет смысл купить дозы "Спутника V", если это произойдет только через несколько месяцев, то у нас будет уже достаточно вакцин, от этого будет зависеть вопрос, сколько нам еще надо заказывать", - сказала Меркель.
При этом она подчеркнула, что общеевропейского заказа на российскую вакцину не будет. “Федеральное правительство занимается этим самостоятельно", - уточнила она.
Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что переговоры по поставкам российской вакцины "Спутник V" начнутся после одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцину "Спутник V" не зарегистрируют в Украине ни при каких условиях.