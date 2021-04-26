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Меркель назвала умову для закупівлі Німеччиною російської вакцини "Супутник V"

Автор: РБК-Україна

Влада Німеччини готова закупити російську вакцину від коронавірусу "Супутник V", якщо препарат отримає дозвіл на його застосування європейським регулятором найближчим часом. У разі затримки з реєстрацією на кілька місяців Берлін відмовиться від його придбання.

Про це на прес-конференції заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Spiegel.

"Якщо цей допуск (російської вакцини - ред.) Буде отримано скоро, то має сенс купити дози" Супутника V ", якщо це станеться тільки через кілька місяців, то у нас буде вже досить вакцин, від цього буде залежати питання, скільки нам ще треба замовляти ", - сказала Меркель.

При цьому вона підкреслила, що загальноєвропейського замовлення на російську вакцину не буде. "Федеральний уряд займається цим самостійно", - уточнила вона.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що переговори щодо постачання російської вакцини "Супутник V" почнуться після схвалення препарату Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА).

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцину "Супутник V" не зареєструють в Україні ні при яких умовах.

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