Меркель назвала умову для закупівлі Німеччиною російської вакцини "Супутник V"

Влада Німеччини готова закупити російську вакцину від коронавірусу "Супутник V", якщо препарат отримає дозвіл на його застосування європейським регулятором найближчим часом. У разі затримки з реєстрацією на кілька місяців Берлін відмовиться від його придбання.
Про це на прес-конференції заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Spiegel.
"Якщо цей допуск (російської вакцини - ред.) Буде отримано скоро, то має сенс купити дози" Супутника V ", якщо це станеться тільки через кілька місяців, то у нас буде вже досить вакцин, від цього буде залежати питання, скільки нам ще треба замовляти ", - сказала Меркель.
При цьому вона підкреслила, що загальноєвропейського замовлення на російську вакцину не буде. "Федеральний уряд займається цим самостійно", - уточнила вона.
Як повідомляло РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що переговори щодо постачання російської вакцини "Супутник V" почнуться після схвалення препарату Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА).
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцину "Супутник V" не зареєструють в Україні ні при яких умовах.