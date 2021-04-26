Меркель назвала умову для закупівлі Німеччиною російської вакцини "Супутник V"

Влада Німеччини готова закупити російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" , якщо препарат отримає дозвіл на його застосування європейським регулятором найближчим часом. У разі затримки з реєстрацією на кілька місяців Берлін відмовиться від його придбання.

"Якщо цей допуск (російської вакцини - ред.) Буде отримано скоро, то має сенс купити дози" Супутника V ", якщо це станеться тільки через кілька місяців, то у нас буде вже досить вакцин, від цього буде залежати питання, скільки нам ще треба замовляти ", - сказала Меркель.

При цьому вона підкреслила, що загальноєвропейського замовлення на російську вакцину не буде. "Федеральний уряд займається цим самостійно", - уточнила вона.