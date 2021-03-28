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У Меркель опасаются, что Германия рискует потерять контроль над коронавирусом в ближайшее время

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 04:33
У Меркель опасаются, что Германия рискует потерять контроль над коронавирусом в ближайшее время Фото: Хельг Браун (wikimedia.by Tobias Koch)
Автор: Инна Собора

Германия должна бороться с коронавирусом в ближайшие несколько недель. Иначе возникнет риск появления новых вирусных мутаций, устойчивых к вакцинам, и следует ввести комендантский час в ночное время в регионах с высокой загруженностью.

Об этом сообщил старший помощник канцлера Ангелы Меркель, пишет Reuters.

Глава администрации Меркель Хельг Браун заявил, что Германия "находится в наиболее опасной фазе пандемии".

"Следующие несколько недель определят, сможем ли мы в обозримом будущем взять под контроль пандемию", - сказал он.

По словам Брауна, если количество инфекций снова быстро возрастет, возрастет опасность того, что следующая мутация вируса станет устойчивой к вакцине.

"Тогда нам понадобятся новые вакцины, и тогда нам придется начинать вакцинацию заново", - добавил он.

Напомним, глава правительства Баварии Маркус Зедер призвал зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Ранее Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 18 апреля.

До этого в Германии заявили о третьей волне коронавируса. Также третья волна наблюдается и в других странах Европейского союза.

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