У Меркель опасаются, что Германия рискует потерять контроль над коронавирусом в ближайшее время

Германия должна бороться с коронавирусом в ближайшие несколько недель. Иначе возникнет риск появления новых вирусных мутаций, устойчивых к вакцинам, и следует ввести комендантский час в ночное время в регионах с высокой загруженностью.

Об этом сообщил старший помощник канцлера Ангелы Меркель, пишет Reuters .

Глава администрации Меркель Хельг Браун заявил, что Германия "находится в наиболее опасной фазе пандемии".

"Следующие несколько недель определят, сможем ли мы в обозримом будущем взять под контроль пандемию", - сказал он.

По словам Брауна, если количество инфекций снова быстро возрастет, возрастет опасность того, что следующая мутация вируса станет устойчивой к вакцине.

"Тогда нам понадобятся новые вакцины, и тогда нам придется начинать вакцинацию заново", - добавил он.