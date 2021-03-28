У Меркель побоюються, що Німеччина ризикує втратити контроль над коронавірусом найближчим часом

Німеччина повинна боротися з коронавірусом в найближчі кілька тижнів. Інакше виникне ризик появи нових вірусних мутацій, стійких до вакцин, і слід ввести комендантську годину в нічний час у регіонах з високою завантаженістю.

Про це повідомив старший помічник канцлера Ангели Меркель, пише Reuters .

Голова адміністрації Меркель Хельг Браун заявив, що Німеччина "знаходиться в найбільш небезпечній фазі пандемії".

"Наступні кілька тижнів визначать, чи зможемо ми в найближчому майбутньому взяти під контроль пандемію", - сказав він.

За словами Брауна, якщо кількість інфекцій знову швидко зросте, зросте небезпека того, що наступна мутація вірусу стане стійкою до вакцини.

"Тоді нам знадобляться нові вакцини, і тоді нам доведеться починати вакцинацію заново", - додав він.