У Меркель опасаются, что Германия рискует потерять контроль над коронавирусом в ближайшее время

Германия должна бороться с коронавирусом в ближайшие несколько недель. Иначе возникнет риск появления новых вирусных мутаций, устойчивых к вакцинам, и следует ввести комендантский час в ночное время в регионах с высокой загруженностью.
Об этом сообщил старший помощник канцлера Ангелы Меркель, пишет Reuters.
Глава администрации Меркель Хельг Браун заявил, что Германия "находится в наиболее опасной фазе пандемии".
"Следующие несколько недель определят, сможем ли мы в обозримом будущем взять под контроль пандемию", - сказал он.
По словам Брауна, если количество инфекций снова быстро возрастет, возрастет опасность того, что следующая мутация вируса станет устойчивой к вакцине.
"Тогда нам понадобятся новые вакцины, и тогда нам придется начинать вакцинацию заново", - добавил он.
Напомним, глава правительства Баварии Маркус Зедер призвал зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Ранее Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 18 апреля.
До этого в Германии заявили о третьей волне коронавируса. Также третья волна наблюдается и в других странах Европейского союза.