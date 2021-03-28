У Меркель опасаются, что Германия рискует потерять контроль над коронавирусом в ближайшее время

Глава администрации Меркель Хельг Браун заявил, что Германия "находится в наиболее опасной фазе пандемии".

"Следующие несколько недель определят, сможем ли мы в обозримом будущем взять под контроль пандемию", - сказал он.

По словам Брауна, если количество инфекций снова быстро возрастет, возрастет опасность того, что следующая мутация вируса станет устойчивой к вакцине.

"Тогда нам понадобятся новые вакцины, и тогда нам придется начинать вакцинацию заново", - добавил он.