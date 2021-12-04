Меркель в последний раз обратилась к немцам: предупредила о сложных временах из-за COVID

Меркель отметила, что Германию ждут несколько трудных недель в связи с пандемией. Также отметила, что в некоторых землях ситуация с коронавирусом слишком серьезная.

"В разгаре четвертой волны пандемии мы оказались в очень серьезной ситуации, в некоторых частях нашей страны ее можно назвать не иначе как драматической. К сожалению, нас ждут еще несколько трудных недель, которые мы сможем преодолеть только совместными усилиями", - отметила Меркель.

Она призвала всех граждан пройти вакцинацию от коронавируса.

"Неважно, первая ли это вакцинация или повторная. Помогает каждая прививка. Максимально возможный уровень вакцинации поможет нам всем в стране преодолеть пандемию", - подчеркнула Меркель.

Она упомянула, что лечение тяжелобольных пациентов дается стране тяжелее из-за переполненных отделений интенсивной терапии и об "ужасающе большом количестве людей, которым вирус стоил жизни". Она поблагодарила всех, кто в эти трудные времена проявил благоразумие и придерживался правил.

"Вы составляете подавляющее большинство в нашей стране", - добавила Меркель.