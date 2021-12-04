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Меркель востаннє звернулася до німців: попередила про складні часи через COVID

Автор: Наталья Скороход

Виконуюча обов'язки канцлера Німеччини Ангела Меркель, яка йде у відставку, востаннє звернулася до народу у своєму відеопідкасті. Вона попередила німців про майбутні складні часи через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Меркель зазначила, що Німеччину чекають кілька важких тижнів у зв'язку з пандемією. Також зазначила, що в деяких землях ситуація з коронавірусом занадто серйозна.

"У розпалі четвертої хвилі пандемії ми опинилися в дуже серйозній ситуації, в деяких частинах нашої країни її можна назвати не інакше як драматичною. На жаль, нас чекають ще кілька важких тижнів, які ми зможемо подолати тільки спільними зусиллями", - зазначила Меркель.

Вона закликала всіх громадян пройти вакцинацію від коронавірусу.

"Неважливо, чи перша це вакцинація або повторна. Допомагає кожне щеплення. Максимально можливий рівень вакцинації допоможе нам всім в країні подолати пандемію", - підкреслила Меркель.

Вона згадала, що лікування тяжкохворих пацієнтів дається країні важче через переповнені відділення інтенсивної терапії та про "жахливо велику кількість людей, яким вірус коштував життя". Вона подякувала всім, хто в ці важкі часи проявив розсудливість і дотримувався правил.

"Ви складаєте переважну більшість у нашій країні", - додала Меркель.

Нагадаємо, що Ангелу Меркель провели з посади канцлера Німеччини. На її честь влаштували святкову церемонію.

Також повідомлялося, що вакцинація в Німеччині може стати обов'язковою. Про це раніше говорила Ангела Меркель.

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