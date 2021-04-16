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Меркель вакцинировалась от коронавируса препаратом AstraZeneca

Новина українською → Берлин, Пятница 16 апреля 2021 16:10
Меркель вакцинировалась от коронавируса препаратом AstraZeneca Фото: Ангела Меркель, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 16 апреля, сделала первую прививку от коронавируса. Она вакцинировалась препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в Twitter.

"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация - ключ к преодолению пандемии", - заявила Меркель после вакцинации.

Напомним, 1 апреля вакцинировался от коронавируса президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он также получил прививку вакциной AstraZeneca.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что третья волна пандемии коронавируса оказалась самой трудной для Германии. Однако вакцинация по-прежнему самое важное оружие в борьбе с пандемией.

Добавим, что в Германии вакцинированные от коронавируса граждане, у которых выработался иммунитет, получат привилегии. Они получат возможность ходить по магазинам, не делая предварительно тест на COVID-19, и путешествовать без прохождения карантина.

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