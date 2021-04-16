ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меркель вакцинувалася від коронавірусу препаратом AstraZeneca

Новость на русском → Берлін, П'ятниця 16 квітня 2021 16:10
Меркель вакцинувалася від коронавірусу препаратом AstraZeneca Фото: Ангела Меркель, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 16 квітня, зробила перше щеплення від коронавірусу. Вона вакцинувалася препаратом AstraZeneca.

Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт в Twitter.

"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь у кампанії з вакцинації, і всіх, хто вакцинований. Вакцинація - ключ до подолання пандемії", - заявила Меркель після вакцинації.

Нагадаємо, 1 квітня вакцинувався від коронавірусу президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він також отримав щеплення вакциною AstraZeneca.

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що третя хвиля пандемії коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини. Однак вакцинація раніше найважливіше зброю в боротьбі з пандемією.

Додамо, що в Німеччині вакциновані від коронавірусу громадяни, у яких виробився імунітет, отримають привілеї. Вони отримають можливість ходити по магазинах, не роблячи попередньо тест на COVID-19, і подорожувати без проходження карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Германия Ангела Меркель вакцинація Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19