Меркель вакцинувалася від коронавірусу препаратом AstraZeneca

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 16 квітня, зробила перше щеплення від коронавірусу. Вона вакцинувалася препаратом AstraZeneca.

Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт в Twitter.

"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь у кампанії з вакцинації, і всіх, хто вакцинований. Вакцинація - ключ до подолання пандемії", - заявила Меркель після вакцинації.

Нагадаємо, 1 квітня вакцинувався від коронавірусу президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він також отримав щеплення вакциною AstraZeneca.

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що третя хвиля пандемії коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини. Однак вакцинація раніше найважливіше зброю в боротьбі з пандемією.

Додамо, що в Німеччині вакциновані від коронавірусу громадяни, у яких виробився імунітет, отримають привілеї. Вони отримають можливість ходити по магазинах, не роблячи попередньо тест на COVID-19, і подорожувати без проходження карантину.