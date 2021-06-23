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Центры вакцинации от COVID должны появиться в каждом райцентре, - Шмыгаль

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Киев, Среда 23 июня 2021 12:42
Центры вакцинации от COVID должны появиться в каждом райцентре, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Центры массовой вакцинации от COVID должны появиться в каждом районном центре в Украине. Соответствующее поручение дано Министерству развития общин и территорий.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы видим, какую позитивную роль играют центры массовой вакцинации, которые открываются по всей Украине. Даю поручение Министерству развития общин и территорий принять меры, чтобы такие центры появились как минимум в каждом райцентре, потому что есть области, где таких центров уже больше 10, а есть шесть областей, где такие центры вакцинации до сих пор не появились", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса в Международном выставочном центре в районе станции метро "Левобережная". Она будет проходить 24-27 июня.

Накануне в Украине началась вакцинация трудовых коллективов.

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