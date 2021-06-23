Центры вакцинации от COVID должны появиться в каждом райцентре, - Шмыгаль
Центры массовой вакцинации от COVID должны появиться в каждом районном центре в Украине. Соответствующее поручение дано Министерству развития общин и территорий.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы видим, какую позитивную роль играют центры массовой вакцинации, которые открываются по всей Украине. Даю поручение Министерству развития общин и территорий принять меры, чтобы такие центры появились как минимум в каждом райцентре, потому что есть области, где таких центров уже больше 10, а есть шесть областей, где такие центры вакцинации до сих пор не появились", - отметил Шмыгаль.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса в Международном выставочном центре в районе станции метро "Левобережная". Она будет проходить 24-27 июня.
Накануне в Украине началась вакцинация трудовых коллективов.