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В Киеве открылась онлайн-запись на массовую вакцинацию в МВЦ на 24-27 июня

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Украина, Среда 23 июня 2021 09:19
В Киеве открылась онлайн-запись на массовую вакцинацию в МВЦ на 24-27 июня Фото: в Киеве открылась онлайн-запись на вакцинацию в МВЦ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Киеве открылась онлайн-запись на массовую вакцинацию от коронавируса в МВЦ. Она будет проходить 24-27 июня.

Об этом сообщает медицинская информационная система Helsi в своем Telegram.

"Запись на массовую вакцинацию в МВЦ в Киеве на 24-27 июня открыта. На этой неделе есть аж 4 дня, когда вы можете прививаться. И мы советуем записаться онлайн на определенное время - в последующие дни синоптики прогнозируют +36... Поэтому бронируйте свое время по ссылке https://bit.ly/3xHXwuq", - указано в сообщении.

Отмечается, что после записи гражданин получит смс с подтверждением, которое нужно будет показать при входе в МВЦ вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дия".

"Если вы не успели забронировать время - не волнуйтесь, мы всегда проинформируем вас о следующих возможностях записи", - указано в сообщении.

Напомним, госпредприятие "Медицинские закупки" развезло по областям Украины еще 500 тысяч доз вакцины от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech. Препарат получили больницы и поликлиника Министерства внутренних дел.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ускорить процесс открытия центров вакцинации от COVID в регионах. Такие центры открылись еще не во всех областях.

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