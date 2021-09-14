Не между дозами. Минздрав уточнил срок действия "желтого" сертификата

В Украине начали выдавать "желтые" COVID-сертификаты. Их можно получить после первой прививки от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Получить цифровую версию COVID-сертификата можно с помощью приложения "Дія".
В Минздраве подчеркнули, что "желтый" сертификат будет действовать лишь 120 дней.
Напомним, в случае введения "желтой" зоны карантина ограничения не будут применяться в отношении заведений, в которых 80% персонала получили "желтые" сертификаты. При этом владельцы таких сертификатов также смогут посещать такие заведения без ограничений.