UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Не между дозами. Минздрав уточнил срок действия "желтого" сертификата

Автор: Валерия Полищук

В Украине начали выдавать "желтые" COVID-сертификаты. Их можно получить после первой прививки от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Получить цифровую версию COVID-сертификата можно с помощью приложения "Дія".

В Минздраве подчеркнули, что "желтый" сертификат будет действовать лишь 120 дней.

Напомним, в случае введения "желтой" зоны карантина ограничения не будут применяться в отношении заведений, в которых 80% персонала получили "желтые" сертификаты. При этом владельцы таких сертификатов также смогут посещать такие заведения без ограничений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВакцинация