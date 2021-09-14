Не між дозами. МОЗ уточнило термін дії "жовтого" сертифіката

В Україні почали видавати "жовті" COVID-сертифікати. Їх можна отримати після першого щеплення від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Отримати цифрову версію COVID-сертифіката можна за допомогою програми "Дія".
У МОЗ підкреслили, що "жовтий" сертифікат діятиме лише 120 днів.
Нагадаємо, у разі введення "жовтої" зони карантину обмеження не застосовуватимуться щодо закладів, в яких 80% персоналу отримали "жовті" сертифікати. При цьому власники таких сертифікатів також зможуть відвідувати такі заклади без обмежень.