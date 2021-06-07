Международное свидетельство о вакцинации: как получить и для чего оно нужно

Как отмечают в ведомстве, следует отличать свидетельство от "ковидного сертификата" - документа, который сейчас разрабатывается в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ и планируется к запуску с 1 июля 2021 года.

По информации министерства, международное свидетельство о вакцинации:

уже утверждено, его уже можно получить, если вы завершили цикл иммунизации от COVID-19;

свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19;

можно получить только в бумажном формате;

выдается в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения;

будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.

В то же время "ковидный сертификат":

будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;

будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, содержать QR-код;

можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной - через "Дию".

В Минздраве добавляют, что сейчас планируется разработать 2 версии "ковидных сертификатов": внутренний - для использования внутри страны, и внешний - для выезда за границу.

"Из-за того что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы он отвечал требованиям ЕС и ВОЗ", - отмечают в ведомстве.