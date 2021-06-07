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Международное свидетельство о вакцинации: как получить и для чего оно нужно

Автор: РБК-Украина

В Украине лица, привитые двумя дозами вакцины против COVID-19 смогут получить международное свидетельство о вакцинации. Данный документ граждане смогут использовать для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечают в ведомстве, следует отличать свидетельство от "ковидного сертификата" - документа, который сейчас разрабатывается в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ и планируется к запуску с 1 июля 2021 года.

По информации министерства, международное свидетельство о вакцинации:

  • уже утверждено, его уже можно получить, если вы завершили цикл иммунизации от COVID-19;
  • свидетельствует о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19;
  • можно получить только в бумажном формате;
  • выдается в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения;
  • будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.

В то же время "ковидный сертификат":

  • будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19;
  • будет выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, содержать QR-код;
  • можно будет получить в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, а в электронной - через "Дию".

В Минздраве добавляют, что сейчас планируется разработать 2 версии "ковидных сертификатов": внутренний - для использования внутри страны, и внешний - для выезда за границу.

"Из-за того что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы он отвечал требованиям ЕС и ВОЗ", - отмечают в ведомстве.

Как писало РБК-Украина, COVID-сертификат в Украине запустят параллельно с ЕС - 1 июля. На первых этапах он будет доступен в приложении и на портале "Дия".

Добавим, что факт получения прививки и ковид-документа может быть полезен внутри страны. В Минздраве уже не раз с осторожностью допускали ряд привилегий для привитых граждан и владельцев иммунных сертификатов.

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