Международное свидетельство о вакцинации: как получить и для чего оно нужно

В Украине лица, привитые двумя дозами вакцины против COVID-19 смогут получить международное свидетельство о вакцинации. Данный документ граждане смогут использовать для пересечения государственных границ тех стран, которые будут признавать это свидетельство.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечают в ведомстве, следует отличать свидетельство от "ковидного сертификата" - документа, который сейчас разрабатывается в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ и планируется к запуску с 1 июля 2021 года.
По информации министерства, международное свидетельство о вакцинации:
В то же время "ковидный сертификат":
В Минздраве добавляют, что сейчас планируется разработать 2 версии "ковидных сертификатов": внутренний - для использования внутри страны, и внешний - для выезда за границу.
"Из-за того что международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может модифицироваться, чтобы он отвечал требованиям ЕС и ВОЗ", - отмечают в ведомстве.
Как писало РБК-Украина, COVID-сертификат в Украине запустят параллельно с ЕС - 1 июля. На первых этапах он будет доступен в приложении и на портале "Дия".
Добавим, что факт получения прививки и ковид-документа может быть полезен внутри страны. В Минздраве уже не раз с осторожностью допускали ряд привилегий для привитых граждан и владельцев иммунных сертификатов.