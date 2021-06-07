Міжнародне свідоцтво про вакцинацію: як отримати і для чого воно потрібно

В Україні особи, які щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Даний документ громадяни зможуть використовувати для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Як зазначають у відомстві, слід відрізняти свідоцтво від "ковідного сертифіката" - документу, який зараз розробляється в Україні з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ та планується до запуску з 1 липня 2021 року.
За інформацією міністерства, міжнародне свідоцтво про вакцинацію:
Натомість "ковідний сертифікат":
У МОЗ додають, що наразі планується розробити 2 версії "ковідних сертифікатів": внутрішній - для користування всередині країни, і зовнішній - для виїзду за кордон.
"Через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ", - зазначають у відомстві.
Як писало РБК-Україна, COVID-сертифікат в Україні запустять паралельно з ЄС - 1 липня. На перших етапах він буде доступний у додатку і на порталі "Дія".
Додамо, що факт отримання щеплення і ковід-документа може бути корисний всередині країни. У МОЗ вже не одноразово з обережністю допускали ряд привілеїв для щеплених громадян і власників імунних сертифікатів.