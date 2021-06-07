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Міжнародне свідоцтво про вакцинацію: як отримати і для чого воно потрібно

Автор: РБК-Україна

В Україні особи, які щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Даний документ громадяни зможуть використовувати для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначають у відомстві, слід відрізняти свідоцтво від "ковідного сертифіката" - документу, який зараз розробляється в Україні з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ та планується до запуску з 1 липня 2021 року.

За інформацією міністерства, міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

  • вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19;
  • свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19;
  • можна отримати лише в паперовому форматі;
  • видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я;
  • використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

Натомість "ковідний сертифікат":

  • міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19;
  • видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код;
  • можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній - через "Дію".

У МОЗ додають, що наразі планується розробити 2 версії "ковідних сертифікатів": внутрішній - для користування всередині країни, і зовнішній - для виїзду за кордон.

"Через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ", - зазначають у відомстві.

Як писало РБК-Україна, COVID-сертифікат в Україні запустять паралельно з ЄС - 1 липня. На перших етапах він буде доступний у додатку і на порталі "Дія".

Додамо, що факт отримання щеплення і ковід-документа може бути корисний всередині країни. У МОЗ вже не одноразово з обережністю допускали ряд привілеїв для щеплених громадян і власників імунних сертифікатів.

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