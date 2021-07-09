UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В МИД КНР ответили на заявление Франции о непризнании COVID-вакцин России и Китая

Автор: Юлия Струк

В Министерстве иностранных дел Китая ответили на заявление Франции о непризнании COVID-вакцин производства России и КНР. В ведомстве выступили против политизации вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

"Мы решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами. Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций", - заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, во Франции призывают отказаться от российской и китайской вакцин. В Министерстве иностранных дел просят граждан доверять только проверенным вакцинам.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии писало, что Евросоюз отложил одобрение вакцины "Спутник V" из-за того, что российская сторона не предоставила вовремя данные о препарате.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияКитайВакцинаКоронавирус