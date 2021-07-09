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У МЗС КНР відповіли на заяву Франції про невизнання COVID-вакцин Росії і Китаю

Автор: Юлія Струк

У Міністерстві закордонних справ Китаю відповіли на заяву Франції про невизнання COVID-вакцин виробництва Росії і КНР. У відомстві виступили проти політизації вакцин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника МЗС КНР Ван Веньбіня.

"Ми рішуче проти політизації питань, пов'язаних з вакцинами. Ці питання не повинні ставати об'єктом політичного втручання, тим більше їх не можна використовувати з метою політичних фабрикації", - заявив представник китайського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, у Франції закликають відмовитися від російської і китайської вакцин. У Міністерстві закордонних справ просять громадян довіряти тільки перевіреним вакцинам.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела в уряді Німеччини писало, що Євросоюз відклав схвалення вакцини "Супутник V" через те, що російська сторона не надала вчасно дані про препарат.

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ФранціяКитайВакцинаКоронавірус