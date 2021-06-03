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В МИД обнародовали новые правила въезда в Турцию, которые будут действовать с 4 июня

Автор: Инна Собора

С 4 июня начинают действовать новые правила въезда иностранцев в Турцию. Изменения будут распространяться на всех посетителей из других стран, в том числе и Украины.

Об этом сообщили в МИД Украины.

При пересечении границы граждане Украины должны предъявить одно из перечисленного ниже:

  • отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда;
  • экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда;
  • документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной минимум за 14 дней до приезда;
  • документ, удостоверяющий, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Турецкие пограничники потребуют лишь один из указанных документов. Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке.

Транзитные пассажиры, дети до 6 лет и члены экипажей освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, в течение 72 часов до пересечения турецкой границы иностранцы, в том числе и украинцы, должны заполнить электронную форму министерства здравоохранения Турции и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы в электронном или бумажном виде.

Также необходимо иметь медицинский страховой полис на период пребывания на территории Турции.

Ранее сообщалось, что с 1 июня Тунис отменил требование для туристов об обязательном наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Также РБК-Украина писало о том, когда украинцы смогут отдыхать в Словении.

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