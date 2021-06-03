У МЗС оприлюднили нові правила в'їзду до Туреччини, які діятимуть з 4 червня

Із 4 червня починають діяти нові правила в'їзду іноземців до Туреччини. Зміни будуть розповсюджуватися на всіх відвідувачів з інших країн, зокрема й України.
Про це повідомили в МЗС України.
При перетині кордону громадяни України мають пред'явити одне із перерахованого нижче:
Турецькі прикордонники вимагатимуть лише один із зазначених документів. Наші громадяни мають самі обрати, який із документів взяти із собою в подорож. Документ має бути англійською мовою.
Транзитні пасажири, діти до 6 років та члени екіпажів звільняються від цих зобов'язань.
Крім того, протягом 72 годин до перетину турецького кордону іноземці, зокрема й українці, мають заповнити електронну форму міністерства охорони здоров'я Туреччини і мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми - в електронному або паперовому вигляді.
Також необхідно мати медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини.
Раніше повідомлялося, що з 1 червня Туніс скасував вимогу для туристів про обов'язкову наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.
Також РБК-Україна писало про те, коли українці зможуть відпочивати в Словенії.