RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МЗС оприлюднили нові правила в'їзду до Туреччини, які діятимуть з 4 червня

Автор: Инна Собора

Із 4 червня починають діяти нові правила в'їзду іноземців до Туреччини. Зміни будуть розповсюджуватися на всіх відвідувачів з інших країн, зокрема й України.

Про це повідомили в МЗС України.

При перетині кордону громадяни України мають пред'явити одне із перерахованого нижче:

  • негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
  • експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;
  • документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду;
  • документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

Турецькі прикордонники вимагатимуть лише один із зазначених документів. Наші громадяни мають самі обрати, який із документів взяти із собою в подорож. Документ має бути англійською мовою.

Транзитні пасажири, діти до 6 років та члени екіпажів звільняються від цих зобов'язань.

Крім того, протягом 72 годин до перетину турецького кордону іноземці, зокрема й українці, мають заповнити електронну форму міністерства охорони здоров'я Туреччини і мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми - в електронному або паперовому вигляді.

Також необхідно мати медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини.

Раніше повідомлялося, що з 1 червня Туніс скасував вимогу для туристів про обов'язкову наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Також РБК-Україна писало про те, коли українці зможуть відпочивати в Словенії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Турциятуризм