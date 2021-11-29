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МИД не советует ехать в семь стран Африки из-за штамма "Омикрон": список

Автор: Мария Кучерявец

Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от поездок в семь стран Африки. Причиной тому является стремительное распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МИД.

Список стран:

  • Южно-Африканская Республика,
  • Ботсвана,
  • Эсватини,
  • Лесото,
  • Мозабмик,
  • Намибия,
  • Зимбабве.

В ведомстве отмечают, что украинцы, которые сейчас находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медучреждения в случае появления симптомов заболевания и быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину.

"Рекомендуем также следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер", - добавляют в МИД.

Напомним, из-за нового штамма коронавируса уже 12 стран запретили полеты в Южную Африку. Это Япония, Великобритания, Италия, Германия, Чехия, Франция, Нидерланды и другие страны.

Добавим, что во Всемирной организации здравоохранения оценили риск распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" на глобальном уровне, назвав его "очень высоким".

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