МИД не советует ехать в семь стран Африки из-за штамма "Омикрон": список

Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от поездок в семь стран Африки. Причиной тому является стремительное распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МИД.
В ведомстве отмечают, что украинцы, которые сейчас находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медучреждения в случае появления симптомов заболевания и быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину.
"Рекомендуем также следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер", - добавляют в МИД.
Напомним, из-за нового штамма коронавируса уже 12 стран запретили полеты в Южную Африку. Это Япония, Великобритания, Италия, Германия, Чехия, Франция, Нидерланды и другие страны.
Добавим, что во Всемирной организации здравоохранения оценили риск распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" на глобальном уровне, назвав его "очень высоким".