RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МЗС не радить їхати до семи країн Африки через штам "Омікрон": список

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство закордонних справ рекомендує утриматися від поїздок до семи країн Африки. Причиною тому є стрімке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МЗС.

Список країн:

  • Південно-Африканська Республіка,
  • Ботсвана,
  • Есватіні,
  • Лесото,
  • Мозабмік,
  • Намібія,
  • Зімбабве.

У відомстві зазначають, що українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медзакладів у разі появи симптомів захворювання та бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України.

"Рекомендуємо також слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів", - додають в МЗС.

Нагадаємо, через новий штам коронавірусу вже 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Це Японія, Великобританія, Італія, Німеччина, Чехія, Франція, Нідерланди та інші країни.

Додамо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я оцінили ризик розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон" на глобальному рівні, назвавши його "дуже високим".

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСКоронавірус