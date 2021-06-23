МИД заговорил о карантине для приезжих из стран с дельта-штаммом: список

Гражданам Украины следует воздержаться от поездок в страны, где фиксируется большая вспышка дельта-штамма COVID . А тем, кто будет прибывать из них, рекомендуется быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины .

Сообщается, что МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка дельта-штамма:

Индия

Великобритания

Португалия

Российская Федерация

Не ездить в эти страны рекомендуется до полной стабилизации эпидемической ситуации. Тем, кто сейчас находится на территории этих стран, следует четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции, а также безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов ОРВИ.

Кроме того, по прибытию в Украину из этих стран следует быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.