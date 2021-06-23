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МЗС заговорив про карантин для приїжджих з країн з дельта-штамом: список

Автор: РБК-Україна

Громадянам України слід утриматися від поїздок до країн, де фіксується великий спалах дельта-штаму COVID. А тим, хто прибуватиме з них, рекомендується бути готовими до додаткових карантинних обмежень.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до країн, де спостерігається найбільший спалах дельта-штаму:

  • Індія
  • Великобританія
  • Португалія
  • Російська Федерація

Не їздити в ці країни рекомендується до повної стабілізації епідемічної ситуації. Тим, хто зараз знаходиться на території цих країн, слід чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкції, а також невідкладно звертатися до місцевих медичних установ в разі появи симптомів ГРВІ.

Крім того, по прибуттю в Україну з цих країн слід бути готовими до додаткових карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вивчається можливість посилення контролю за приїжджаючими з Великобританії, Індії, Росії та Португалії через штам коронавірусу "Дельта". Але конкретні заходи поки не називають.

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