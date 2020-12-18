Более миллиона жителей планеты получили прививки от COVID-19, - Bloomberg

Более миллиона жителей планеты получили первые прививки от коронавируса. Вакцинацию населения уже начали проводить четыре страны мира.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

По данным агентства, в мире вакцинировали от коронавируса уже более 1,1 млн человек - это жители Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Китая и России. Больше всего вакцинированных в Китае, там по состоянию на 28 ноября прививки сделали 650 тысячам людей.

В Британии по состоянию на 15 декабря прививки от COVID-19 получили 137,8 тысяч человек, а в России - 320 тысяч. В США, где вакцинация стартовала только на этой неделе, по состоянию на 17 декабря первую вакцину получили почти 50 тысяч граждан.

Напомним, Россия вакцинирует свое население собственной вакциной от коронавируса, которая еще не завершила третий этап клинических испытаний и не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Вакцинация россиян началась с Москвы.

Как писало РБК-Украина, в Британии массовая вакцинация от коронавируса началась 8 декабря после того, как британские власти одобрили применение вакцины компании Pfizer и BioNTech.

Добавим, первого американца вакцинировали от коронавируса в понедельник, 14 декабря. Первой вакциной от коронавируса, которую одобрили США, стала разработка компаний Pfizer и BioNTech.