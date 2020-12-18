Понад мільйон жителів планети отримали щеплення від COVID-19, - Bloomberg

Понад мільйон жителів планети отримали перші щеплення від коронавірусу. Вакцинацію населення вже почали проводити чотири країни світу.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

За даними агентства, у світі вакцинували від коронавірусу вже понад 1,1 млн людей - це жителів Британії, Сполучених Штатів Америки, Китаю та Росії. Найбільше вакцинованих в Китаї, там станом на 28 листопада щеплення зробили 650 тисячам людей.

У Британії станом на 15 грудня щеплення від COVID-19 отримали 137,8 тисячі людей, а в Росії - 320 тисяч. У США, де вакцинація стартувала лише цього тижня, станом на 17 грудня першу вакцину отримали майже 50 тисяч громадян.

Нагадаємо, Росія вакцинує своє населення власною вакциною від коронавірусу, яка ще не завершила третій етап клінічних випробувань та не була схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Вакцинація росіян почалася з Москви.

Як писало РБК-Україна, у Британії масова вакцинація від коронавірусу почалася 8 грудня після того, як британська влада схвалила застосування вакцини компаній Pfizer та BioNTech.

Додамо, першого американця вакцинували від коронавірусу у понеділок, 14 грудня. Першою вакциною від коронавірусу, яку схвалили США, стала розробка компаній Pfizer та BioNTech.