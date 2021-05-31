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В Украине 1703 новых случая коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 1703 новых заражения коронавирусом за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Днепропетровской и Николаевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине:

  • умерли от вируса 64 человека,
  • выздоровели 4934 пациентов.

Больше всего новых случаев в Днепропетровской области (+134), Николаевской области (+107), Харьковской области (+68), Запорожской области (+69).

Отметим, что на сайте СНБО указано, что за минувшие сутки заразились 1022 человека.

Вместе с тем, по данным Минздрава, в Украине 1703 новых случая COVID-19.

За сутки в Украине протестировано:

  • методом ПЦР - 8822 человек,
  • методом ИФА - 1176 человек,
  • экспресс-тестами - 6226 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 202 494 лица;
  • выздоровели - 2 041 082 лица;
  • летальных исходов - 50 536;
  • проведения ПЦР-тестов - 10 180 777.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантин могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".

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