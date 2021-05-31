В Україні 1703 нових випадки коронавірусу

В Україні виявили 1703 нових зараження коронавірусом за минулу добу. Найбільше нових випадків у Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За добу в Україні:
Найбільше нових випадків у Дніпропетровській області (+134), Миколаївській області (+107), Харківській області (+68), Запорізькій області (+69).
Зазначимо, що на сайті РНБО вказано, що за минулу добу заразились 1022 людини.
Разом з тим, за даними МОЗ, в Україні 1703 нових випадки COVID-19.
За добу в Україні протестовано:
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".