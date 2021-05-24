Минимум с начала года. В Украине 1334 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки:

госпитализировали 1019 человек;

умерли 68 пациентов;

выздоровели 6999 человек.

За сутки сделали 8684 ПЦР-теста, 1462 ИФА-теста, 5951 экспресс-тест. Это минимальное количество сделанных тестов на коронавирус с начала года.

За все время пандемии в Украине заболели 2 183 855 человек; выздоровели 1 957 560 человек; умерли - 49 436.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.