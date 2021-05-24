Минимум с начала года. В Украине 1334 новых случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 1334 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
За прошедшие сутки:
За сутки сделали 8684 ПЦР-теста, 1462 ИФА-теста, 5951 экспресс-тест. Это минимальное количество сделанных тестов на коронавирус с начала года.
За все время пандемии в Украине заболели 2 183 855 человек; выздоровели 1 957 560 человек; умерли - 49 436.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
Напомним, в Украине одна область остается в "оранжевой" зоне карантина.
Отметим, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о возможной поставке вакцин от COVID ведущей компании из США.