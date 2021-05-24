Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу

За минулу добу:

госпіталізували 1 019 осіб;

померли 68 пацієнтів;

одужали 6 999 осіб.

За добу зробили 8 684 ПЛР-тести, 1 462 ІФА-тести, 5 951 експрес-тест. Це мінімальна кількість зроблених тестів на коронавірус з початку року.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 183 855 осіб; одужали 1 957 560 осіб; померли - 49 436.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.