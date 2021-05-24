Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 1334 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.
Про це свідчать дані карти РНБО.
За минулу добу:
За добу зробили 8 684 ПЛР-тести, 1 462 ІФА-тести, 5 951 експрес-тест. Це мінімальна кількість зроблених тестів на коронавірус з початку року.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 183 855 осіб; одужали 1 957 560 осіб; померли - 49 436.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.
Нагадаємо, в Україні одна область залишається в "помаранчевій" зоні карантину.
Зазначимо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про можливу поставку вакцин від COVID провідної компанії з США.