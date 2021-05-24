RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 1334 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.

Про це свідчать дані карти РНБО.

За минулу добу:

  • госпіталізували 1 019 осіб;
  • померли 68 пацієнтів;
  • одужали 6 999 осіб.

За добу зробили 8 684 ПЛР-тести, 1 462 ІФА-тести, 5 951 експрес-тест. Це мінімальна кількість зроблених тестів на коронавірус з початку року.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 183 855 осіб; одужали 1 957 560 осіб; померли - 49 436.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Нагадаємо, в Україні одна область залишається в "помаранчевій" зоні карантину.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про можливу поставку вакцин від COVID провідної компанії з США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України COVID-19