За минувшие сутки в Киеве от COVID-19 выздоровели больше людей, чем заболели

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице за прошедшие сутки, 6 октября, от коронавирусной болезни выздоровели больше людей, чем на нее заболели. За минувшие сутки выздоровели 349 человек.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Хорошая новость, что увеличивается цифра тех, кто выздоровел. За минувшие сутки это 349 человек. Мы имеем цифру положительную, больше выздоровели, чем заболели", - отметил глава столицы.

При этом за минувшие сутки коронавирусом в столице заболели еще 383 человека. Шестеро заболевших скончались.

"Количество выявленных больных в Киеве, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки - плюс 383 человека. 6 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 442 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25474", - сказал мэр.

Кроме того, в столице увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.

"За прошедшие сутки в столице увеличилось количество больных с COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. В больницы попали 72 пациента. Всего в стационарах медучреждений сегодня лечатся 1587 больных коронавирусом. Из них 23 ребенка", - сказал Кличко.

Напомним, в понедельник, 5 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красную зону" сейчас входят два города. Киев по-прежнему остается в желтой зоне.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан оценил возможность введения локдауна в Киеве. По его словам, если койкофонд будет обеспечен в необходимом количестве, то локдауна не будет.