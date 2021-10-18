UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Минздрав должен обновить график прививок для каждой области, - совещание у Зеленского

Автор: Юлия Бойко

Министерство здравоохранения Украины должно обновить и утвердить график прививок от COVID для каждой области. А на местах должны контролировать их соблюдение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что на селекторном совещании у президента Владмиира Зеленского обсудили уровень вакцинации в стране. По словам премьера Дениса Шмыгаля, всего в Украине сделано 14,5 млн прививок. Вакцинированы 8 млн человек, из них 6,5 млн получили две дозы.

"Темпы вакцинации пять недель подряд сохраняются на уровне 750-760 тысяч. За прошедшую неделю сделано 762 000 прививок", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что 95% госпитализированных с COVID-19 является невакцинированными. На совещании Шмыгаль поручил ему срочно обновить и утвердить график прививок для каждой области. Главы ОГА должны предоставить графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил отслеживать работу центров COVID-вакцинации, особенно на выходных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирусВакцинация