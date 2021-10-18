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МОЗ має оновити графік щеплень для кожної області, - нарада у Зеленського

Автор: Юлія Бойко

Міністерство охорони здоров'я України має оновити та затвердити графік щеплень від COVID для кожної області. А на місцях повинні контролювати їх дотримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського обговорили рівень вакцинації в країні. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, загалом в Україні зроблено 14,5 млн щеплень. Вакциновано 8 млн осіб, з них 6,5 млн отримали дві дози.

"Темпи вакцинації п'ять тижнів поспіль зберігаються на рівні 750-760 тисяч. За минулий тиждень зроблено 762 000 щеплень", - йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що 95% госпіталізованих з COVID-19 є невакциновані. На нараді Шмигаль доручив йому терміново оновити і затвердити графік щеплень для кожної області. Голови ОДА мають надати графіки пунктам, затвердити та проконтролювати їх дотримання.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив відстежувати роботу центрів COVID-вакцинації, особливо на вихідних.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусВакцинація