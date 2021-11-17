Минздрав дополнил стандарт госпитализации пациентов с COVID: что изменилось

Министерство здравоохранения Украины дополнило стандарт госпитализации пациентов с COVID. Теперь стационарному лечению подлежат украинцы старше 60 лет, у которых болезнь протекает в средней тяжести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения.

В частности, новым приказом вносятся изменения в Стандарт стационарного лечения пациентов с COVID-19. В перечень оснований для госпитализации добавили пункт, согласно которому необходимо госпитализировать пациентов старше 60 лет со средней тяжестью течения болезни.

Отметим, до этого в стандарте не было условий по возрасту пациента. Пациентов со средней тяжестью течения госпитализировали только при наличии признаков пневмонии и/или дыхательной недостаточности - увеличение частоты дыхательных движений выше нормы, кровохарканье, сатурация ≤ 93%.