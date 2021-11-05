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Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит

Автор: Ульяна Безпалько

Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии". Человеку дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, даже если он до этого купил сертификат.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как объяснил глава Минздрава, если человек купил фальшивый сертификат, и при этом его внесли в систему здравоохранения как вакцинированного, то сейчас он теряет возможность получить настоящую прививку от "ковида".

"Нам нужно это убрать - мы работаем над этой моделью, как это сделать", - добавил Ляшко.

Напомним, полтавская полиция предложила амнистию тем, кто расскажет правоохранителям о покупке COVID-сертификата и поможет разоблачить "дельцов".

Также РБК-Украина рассказывала о женщине, которая купила сертификат о вакцинации, а теперь в реанимации с COVID-19.

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Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирус