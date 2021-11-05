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МОЗ хоче ввести "ковідну амністію": що це означає

Автор: Уляна Безпалько

Міністерство охорони здоров'я України опрацьовує можливість введення так званої "ковідної амністії". Людині дадуть можливість пройти вакцинацію від коронавірусу, навіть якщо вона до цього купила сертифікат.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як пояснив глава МОЗ, якщо людина купила фальшивий сертифікат, і при цьому його внесли в систему охорони здоров'я як вакцинованого, то зараз він втрачає можливість отримати справжнє щеплення від "ковіду".

"Нам потрібно це прибрати - ми працюємо над цією моделлю, як це зробити", - додав Ляшко.

Нагадаємо, полтавська поліція запропонувала амністію тим, хто розповість правоохоронцям про купівлю COVID-сертифікату та допоможе викрити "ділків".

Також РБК-Україна розповідало про жінку, яка купила сертифікат про вакцинацію, а тепер в реанімації з COVID-19.

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Олег ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус