Минздрав назвал худший сценарий осенней волны COVID из-за штамма "Дельта"

Из-за штамма "Дельта" неизбежна осенняя волна коронавируса в Украине . При самом худшем сценарии число заболевших может быть на 30-40% выше, чем осенью 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире программы "Сніданок з 1+1" .

По его словам, в отношении штамма "Дельта" и дальнейшей ситуации с коронавирусом рассматриваются три варианта - оптимистичный, реалистичный и пессимистичный.

"(В отношении пессимистичного, - ред.) я не буду озвучивать цифры, но мы считаем, что потенциально осенняя волна у нас была почти наивысшая за всю историю борьбы с коронавирусной болезнью… "Дельта"-штамм как правило вызывает на 30-40% больше госпитализаций и, соответственно, на 30-40% будет больше случаев заражений в отношении осенней волны. Это наихудший сценарий", - отметил Кузин.

В то же время, по его мнению, ускорение темпов вакцинации и адекватный эпидемический надзор могут сбить эту волну.

"Но действительно осенняя волна будет. Надеемся, что она будет идти по оптимистичному или реалистичному сценарию", - добавил Кузин.