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Минздрав назвал худший сценарий осенней волны COVID из-за штамма "Дельта"

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Киев, Пятница 02 июля 2021 12:57
Минздрав назвал худший сценарий осенней волны COVID из-за штамма "Дельта" Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за штамма "Дельта" неизбежна осенняя волна коронавируса в Украине. При самом худшем сценарии число заболевших может быть на 30-40% выше, чем осенью 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По его словам, в отношении штамма "Дельта" и дальнейшей ситуации с коронавирусом рассматриваются три варианта - оптимистичный, реалистичный и пессимистичный.

"(В отношении пессимистичного, - ред.) я не буду озвучивать цифры, но мы считаем, что потенциально осенняя волна у нас была почти наивысшая за всю историю борьбы с коронавирусной болезнью… "Дельта"-штамм как правило вызывает на 30-40% больше госпитализаций и, соответственно, на 30-40% будет больше случаев заражений в отношении осенней волны. Это наихудший сценарий", - отметил Кузин.

В то же время, по его мнению, ускорение темпов вакцинации и адекватный эпидемический надзор могут сбить эту волну.

"Но действительно осенняя волна будет. Надеемся, что она будет идти по оптимистичному или реалистичному сценарию", - добавил Кузин.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Европе уже сложились три условия для очередной волны COVID - среди них штамм "Дельта".

Тем временем ученые прогнозируют, что новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины.

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