ВОЗ предупреждает о новой волне коронавируса в Европе: для этого уже есть 3 условия

В Европе уже сложились три условия для очередной волны коронавируса . Среди них появление нового штамма "Дельта", который приводит к росту госпитализаций и летальных исходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

По его словам, к августу европейский регион не будет полностью вакцинирован от коронавируса и отмена на этом фоне карантинных ограничений, включая свободное перемещение между странами, создает значительные риски новой вспышки инфекции.

Клюге отметил, что на сегодняшний день сложились три условия для возникновения осенью новой волны коронавируса в Европе. Среди них:

появление новых штаммов коронавируса;

дефицит вакцин;

ослабление карантинных мер, в том числе, разрешение на свободное передвижение.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что существующие вакцины эффективны против штамма "Дельта" при условии получения двух уколов. При этом он отметил низкие темпы прививочной кампании в ряде европейских стран.

"Мы видим, что во многих странах дела идут хорошо, но правда в том, что средний охват вакцинацией в (европейском - ред.) регионе составляет всего 24%, и, что еще более важно, половина наших пожилых людей и 40% медицинских работников все еще не защищены" , - сказал он, добавив, что это недопустимо и далеко от рекомендуемых 80% охвата взрослого населения.